ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра Броварской суд продолжит рассмотрение дела Савченко

Новости » Общество    06.05.2019 - 20:37
Завтра Броварской суд продолжит рассмотрение дела Савченко
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Заседание должно начаться в 11:00

Во вторник, 7 мая, Броварской городской районный суд Киевской области должен продолжить рассмотрение дела в отношении народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается в планировании террористического акта. Об этом говорится в расписании суда на 7 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме народного депутата Савченко обвиняемым также является экс-руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

"Суть иска - террористический акт. Обвиняемый: Надежда Савченко, Владимир Рубан", - говорится в расписании.

Так, заседание должно начаться в 11:00. Указано, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей Броварского райсуда. Со стороны обвинения - прокурор Александр Банник, от группы захистників адвокаты Андрей Левковец и Александр Шадрин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Броварской городской суд выпустил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко. Решение было вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 16 апреля 2019 года. Также освободили из-под ареста Владимира Рубана, который проходит по делу о планировании теракта в центре Киева вместе с Савченко.

Напомним, 16 февраля 2019 года апелляционный суд города Чернигова решил направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана Верховного суда для изменения подсудности. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимость перевода дела в Чернигов, потому что там живет большинство свидетелей.

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского Суд в Гааге анонсировал слушания по делу Украины против России
Новости Украины Надежда СавченкоСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь