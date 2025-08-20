Завысили цену ремонта укрытия: в Киеве разоблачили чиновника на растрате почти 2 млн гривен

Следствием установлено, что между Управлением образования Шевченковской РГА и строительной компанией был заключен договор на ремонт укрытия в одном из учебных заведений района.

По его завершению подозреваемый не принял всех мер и не проверил должным образом объемы и стоимость выполненных подрядчиком строительных работ, и подписал последнему отчетные документы, на основании которых из местного бюджета было уплачено около 4 млн гривен.

Впрочем, правоохранители установили, что цена на стройматериалы была безосновательно завышена, а некоторые работы не были выполнены вообще. По результатам, проведенной в рамках следствия судебной экспертизы, "переплата" составляет около 1,8 млн гривен.