Затопление киевского метро: в деле появился еще один подозреваемый

Киевская городская прокуратура сообщила заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА о подозрении в служебной халатности, которая привела к остановке части "синей" ветки столичного метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным источников РБК-Украина речь идет о Валентине Кульбако.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

В начале декабря 2023 года в связи с затоплением тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" и потенциальной угрозой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, движение поездов на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки" остановили. В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.

Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта, стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму нанесен ущерб столичной общине.

Установлено, что подозреваемый не контролировал работу коммунального предприятия "Киевский метрополитен" по вопросам, отнесенным к компетенции управления, а также не участвовал в организации работ по устранению последствий чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры, что впоследствии и привело к временному закрытию станций метрополитена.

Фото: Валентин Кульбако получил подозрение по делу о затоплении киевского метро (t.me/kyiv_pro_office)