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СБУ задержала экс-чиновника КГГА, который разворовал 75 млн гривен на тяжелобольных

Украина, Среда 23 июля 2025 16:59
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СБУ задержала экс-чиновника КГГА, который разворовал 75 млн гривен на тяжелобольных Иллюстративное фото: СБУ задержала бывшего чиновника КГГА (facebook.com)
Автор: Антон Корж, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины 22 июля задержала бывшего руководителя одного из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА). Его подозревают в хищении государственных средств в крупных объемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Задержанный - экс-директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Его подозревают в причастности к хищению почти 75 миллионов гривен, предназначенных для паллиативной помощи тяжелобольным.

"Сотрудники СБУ разоблачили первых фигурантов весной этого года - двух заместителей руководителя указанного выше департамента КГГА, руководителя столичной психбольницы и их сообщника", - отметили в СБУ.

По материалам из доказательной базы, экс-директор департамента в течение пребывания в должности в 2022-2025 годах участвовал в организации схемы хищения. Именно под его руководством заключались договоры с подконтрольными компаниями, которые должны были бесплатно поставлять лекарства, продукты питания и услуги для тяжелобольных.

По меньшей мере половину бюджетных средств фигуранты дела потратили на приобретение премиум-автомобилей и элитной недвижимости. Для сокрытия схемы приобретенное имущество оформляли якобы "для нужд пациентов" и вносили эти данные в отчетную документацию.

Кроме чиновников, сотрудники СБУ задержали трех представителей столичных фирм, которые "отмывали" разворованные средства через схему предоставления бесплатных услуг для тяжелобольных. Наличные передавали организаторам схемы хищения.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения), им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Теневой куратор" схемы смог сбежать за границу. Ему сообщено о подозрении заочно.

СБУ задержала экс-чиновника КГГА, который разворовал 75 млн гривен на тяжелобольныхФото: задержание экс-директора департамента КГГА (Служба безопасности Украины)

По информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о бывшем директоре Департамента соцполитики КГГА Руслане Светлом. Именно его считают причастным к хищению 75 миллионов гривен.

Весной 2025 года СБУ уже разоблачила двух заместителей Светлого - Людмилу Рияко и Людмилу Довганчин, а также главу столичной психбольницы и их сообщника Геннадия Лепского.

Деньги, которые разворовывались фигурантами, были выделены на финансирование программы КГГА "Крепкое здоровье". Через эту программу тяжелобольные киевляне должны были получать ежедневный уход, медобслуживание, лекарства и продукты питания.

На каждого пациента ежемесячно было положено 55 тысяч гривен. Однако по факту до пациентов доходило только пять тысяч гривен. Остальные деньги присваивали Светлый и другие участники схемы, которые приобрели себе элитную недвижимость и люксовые авто.

Кроме Светлого, заочное подозрение получил "теневой куратор" департамента КГГА Александр Добровский. Сейчас он скрывается от следствия за рубежом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило на Буковине мошенника, который выдавал себя за подполковника СБУ и за деньги обещал "должности" в органе.

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КГГА Служба безопасности Украины
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