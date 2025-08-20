UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Завищили ціну ремонту укриття: у Києві викрили чиновника на розтраті майже 2 млн гривень

Фото: у Києві викрили чиновника на розтраті майже 2 млн гривень (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Посадовець Шевченківської РДА Києва підозрюється у службовій недбалості через завищений на 1,8 млн гривень ремонт укриття у одній зі столичних шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Слідством встановлено, що між Управлінням освіти Шевченківської РДА та будівельною компанією було укладено договір на ремонт укриття в одному з навчальних закладів району.

По його завершенню підозрюваний не вжив всіх заходів та не перевірив належним чином обсяги та вартість виконаних підрядником будівельних робіт, й підписав останньому звітні документи, на підставі яких з місцевого бюджету було сплачено близько 4 млн гривень.

Втім, правоохоронці встановили, що ціна на будматеріали була безпідставно завищена, а деякі роботи не були виконані взагалі. За результатами, проведеної в межах слідства судової експертизи, "переплата" становить близько 1,8 млн гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська міська прокуратура повідомила заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА про підозру у службовій недбалості, що призвела до зупинки частини "синьої" гілки столичного метро.

Також повідомлялось, що директор одного з департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн гривень, йому повідомили підозру.

Окрім того, СБУ 22 липня затримала колишнього очільника одного з департаментів КМДА. Його підозрюють у причетності до розкрадання майже 75 млн гривень, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим.

КиївПоліція Києва