Завищили ціну ремонту укриття: у Києві викрили чиновника на розтраті майже 2 млн гривень

Слідством встановлено, що між Управлінням освіти Шевченківської РДА та будівельною компанією було укладено договір на ремонт укриття в одному з навчальних закладів району.

По його завершенню підозрюваний не вжив всіх заходів та не перевірив належним чином обсяги та вартість виконаних підрядником будівельних робіт, й підписав останньому звітні документи, на підставі яких з місцевого бюджету було сплачено близько 4 млн гривень.

Втім, правоохоронці встановили, що ціна на будматеріали була безпідставно завищена, а деякі роботи не були виконані взагалі. За результатами, проведеної в межах слідства судової експертизи, "переплата" становить близько 1,8 млн гривень.