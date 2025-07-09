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Переплатил за пункты несокрушимости. Директору департамента КГГА сообщили о подозрении

Среда 09 июля 2025 10:45
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Переплатил за пункты несокрушимости. Директору департамента КГГА сообщили о подозрении Фото: директору департамента КГГА сообщили о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Директор одного из департаментов КГГА в январе-апреле 2023 года закупил дизельные генераторы, переплатив 4,8 млн гривен, ему сообщили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что ответственные за закупку лица, которые находились в подчинении директора департамента, не провели мониторинг цен генераторов при их оптовой закупке. Запросы по ценовым предложениям были направлены трем предприятиям при том, что согласно открытым данным, другие поставщики предлагали более низкие цены.

В чем суть правонарушения

Самые дорогие генераторы закупили по цене более 390 тысяч гривен за штуку при том, что их стоимость могла составлять 320 тысяч гривен. Оптовую партию других генераторов приобрели по почти 90 тысяч гривен за штуку при цене в 76 тысяч гривен у других поставщиков.

По результатам экспертизы, убытки нанесенные бюджету столицы в результате закупки генераторов по завышенным ценам, составляют более 4,8 млн гривен.

Что грозит

Сейчас прокуроры подготовили ходатайство в суд об отстранении подозреваемого от должности.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева досудебное расследование осуществляет управление полиции в метрополитене ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Злоупотребления чиновников КГГА

Напомним, что в начале февраля правоохранители провели в Киеве операцию по разоблачению причастных столичных чиновников к коррупции в земельной и бюджетной сферах города.

Бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.

Источники РБК-Украина отметили, что, кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель председателя КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.

По решению местных властей из КГГА были уволены семь чиновников, которые фигурируют в расследовании о земельной коррупции.

Комарницкого объявили в розыск, поскольку он скрывался от следствия, а позже незаконно выехал из Украины. ВАКС наложил арест на имущество Комарницкого.

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