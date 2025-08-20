ua en ru
Завысили цену ремонта укрытия: в Киеве разоблачили чиновника на растрате почти 2 млн гривен

Среда 20 августа 2025 12:16
Автор: Константин Широкун

Чиновник Шевченковской РГА Киева подозревается в служебной халатности из-за завышенного на 1,8 млн гривен ремонта укрытия в одной из столичных школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

Следствием установлено, что между Управлением образования Шевченковской РГА и строительной компанией был заключен договор на ремонт укрытия в одном из учебных заведений района.

По его завершению подозреваемый не принял всех мер и не проверил должным образом объемы и стоимость выполненных подрядчиком строительных работ, и подписал последнему отчетные документы, на основании которых из местного бюджета было уплачено около 4 млн гривен.

Впрочем, правоохранители установили, что цена на стройматериалы была безосновательно завышена, а некоторые работы не были выполнены вообще. По результатам, проведенной в рамках следствия судебной экспертизы, "переплата" составляет около 1,8 млн гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская прокуратура сообщила заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА о подозрении в служебной халатности, что привело к остановке части "синей" ветки столичного метро.

Также сообщалось, что директор одного из департаментов КГГА в январе-апреле 2023 года закупил дизельные генераторы, переплатив 4,8 млн гривен, ему сообщили подозрение.

Кроме того, СБУ 22 июля задержала бывшего руководителя одного из департаментов КГГА. Его подозревают в причастности к хищению почти 75 млн гривен, предназначенных для паллиативной помощи тяжелобольным.

Киев Полиция Киева
