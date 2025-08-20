ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Завищили ціну ремонту укриття: у Києві викрили чиновника на розтраті майже 2 млн гривень

Середа 20 серпня 2025 12:16
UA EN RU
Завищили ціну ремонту укриття: у Києві викрили чиновника на розтраті майже 2 млн гривень Фото: у Києві викрили чиновника на розтраті майже 2 млн гривень (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Посадовець Шевченківської РДА Києва підозрюється у службовій недбалості через завищений на 1,8 млн гривень ремонт укриття у одній зі столичних шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Слідством встановлено, що між Управлінням освіти Шевченківської РДА та будівельною компанією було укладено договір на ремонт укриття в одному з навчальних закладів району.

По його завершенню підозрюваний не вжив всіх заходів та не перевірив належним чином обсяги та вартість виконаних підрядником будівельних робіт, й підписав останньому звітні документи, на підставі яких з місцевого бюджету було сплачено близько 4 млн гривень.

Втім, правоохоронці встановили, що ціна на будматеріали була безпідставно завищена, а деякі роботи не були виконані взагалі. За результатами, проведеної в межах слідства судової експертизи, "переплата" становить близько 1,8 млн гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська міська прокуратура повідомила заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА про підозру у службовій недбалості, що призвела до зупинки частини "синьої" гілки столичного метро.

Також повідомлялось, що директор одного з департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн гривень, йому повідомили підозру.

Окрім того, СБУ 22 липня затримала колишнього очільника одного з департаментів КМДА. Його підозрюють у причетності до розкрадання майже 75 млн гривень, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Поліція Києва
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"