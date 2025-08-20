Завищили ціну ремонту укриття: у Києві викрили чиновника на розтраті майже 2 млн гривень
Посадовець Шевченківської РДА Києва підозрюється у службовій недбалості через завищений на 1,8 млн гривень ремонт укриття у одній зі столичних шкіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.
Слідством встановлено, що між Управлінням освіти Шевченківської РДА та будівельною компанією було укладено договір на ремонт укриття в одному з навчальних закладів району.
По його завершенню підозрюваний не вжив всіх заходів та не перевірив належним чином обсяги та вартість виконаних підрядником будівельних робіт, й підписав останньому звітні документи, на підставі яких з місцевого бюджету було сплачено близько 4 млн гривень.
Втім, правоохоронці встановили, що ціна на будматеріали була безпідставно завищена, а деякі роботи не були виконані взагалі. За результатами, проведеної в межах слідства судової експертизи, "переплата" становить близько 1,8 млн гривень.
