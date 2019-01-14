Завершено досудебное расследование в отношении Вышинского

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Его защитникам предоставлен доступ к материалам досудебного расследования

Следствие завершило досудебное расследование в отношении главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиненного в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуру АРК.

Сообщается, что 10 января следственным отделом Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым по поручению прокуратуры АРК сообщено руководителю "РИА Новости Украина" и его защитникам об окончании досудебного расследования в уголовном производстве и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

Напомним, Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе меру пресечения, избранную руководителю "РИА Новости-Украина", в виде содержания под стражей до 27 января 2019 года. Как сообщил адвокат Игорь Мокин, суд рассмотрев ходатойство стороны защиты, оставил его без удовлетворения.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.

Позже Вышинскому было объявлено еще одно подозрение за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). По данным Генпрокуратуры, в сейфе Вышинского обнаружили и изъяли пистолет Browning M1906 и патроны к нему.