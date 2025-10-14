Враг потерял 1200 военных за сутки: что еще уничтожили ВСУ на фронте
За последние сутки, с 13 на 14 октября, россияне потеряли на фронте еще 1200 военных. Также ВСУ уничтожили пять танков, 29 артсистем и 145 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Всего за минувшие сутки российская армия потеряла около 1 200 военных.
Кроме того, украинские защитники уничтожили пять танков, 29 артиллерийских систем, 390 беспилотников оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники противника.
По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года до 13 октября 2025 года ориентировочные общие потери противника составляли:
- личного состава / personnel - около / about 1 125 150 (+1200) человек
- танков - 11256 (+5) ед
- боевых бронированных машин - 23345 (+0) ед
- артиллерийских систем - 33628 (+29) ед
- РСЗО - 1520 (+0) ед
- средства ПВО - 1225 (+0) ед
- самолетов - 427 (+0) ед
- вертолетов - 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 69632 (+390)
- крылатые ракеты - 3859 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 64188 (+145)
- специальная техника - 3977 (+0)
Ситуация на фронте
Напомним, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. С начала суток произошло 166 боевых столкновений, из них 52 - на Покровском направлении. Российские оккупанты наносят удары авиабомбами и дронами-камикадзе.
Также сообщалось, вчера на Добропольском направлении украинские защитники отбили очередную массированную атаку российских войск.
Как рассказали военные, захватчики пытались прорвать оборону ВСУ в направлении населенных пунктов Мирноград и Разино, сосредоточив основные усилия на захвате села Шахово. В бой брошено было 16 единиц бронетехники - БМП, МТЛБ и танки. Воины уничтожили 9 БМП, 4 БТР, 3 танка и 3 мотоцикла, ликвидировав 78 оккупантов.
По словам бойцов, россияне действовали по привычной схеме: сначала мотоциклисты, затем бронетехника с десантом под прикрытием РЭБ.