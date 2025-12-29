До завершения мирных переговоров по Украине еще далеко, - Туск

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, вчера, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Они обсуждали условия для установления мира между Украиной и Россией.

После такой встречи Зеленский и Трамп провели разговор с европейскими лидерами.

По итогам переговоров Зеленский рассказал, что мирный план согласован уже на 90%. При этом гарантии безопасности от США были согласованы полностью.

По словам президента, мирный план должны вынести на референдум, чтобы решение по этому вопросу принял украинский народ.

Самыми сложными для согласования остаются вопросы территорий и Запорожской АЭС. Россия требует, чтобы Украина полностью вывели свои войска из Донецкой области, но Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что он не будет дарить территории.

При этом в Вашингтоне предложили компромисс - создание в регионе свободной экономической зоны.

