До завершення мирних переговорів щодо України ще далеко, - Туск

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, вчора, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Вони обговорювали умови для встановлення миру між Україною та Росією.

Після такої зустрічі Зеленський і Трамп провели розмову з європейськими лідерами.

За підсумками переговорів Зеленський розповів, що мирний план узгоджено вже на 90%. При цьому гарантії безпеки від США були узгоджені повністю.

За словами президента, мирний план мають винести на референдум, щоб рішення з цього питання ухвалив український народ.

Найскладнішими для узгодження залишаються питання територій і Запорізької АЕС. Росія вимагає, щоб Україна повністю вивела свої війська з Донецької області, але Зеленський уже неодноразово наголошував, що він не даруватиме території.

При цьому у Вашингтоні запропонували компроміс - створення в регіоні вільної економічної зони.

Деталі зустрічі Зеленського і Трампа - в матеріалі РБК-Україна.