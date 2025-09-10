ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Помогал наводить ракеты на энергетику. СБУ разоблачила корректировщика оккупантов

Среда 10 сентября 2025 14:22
UA EN RU
Помогал наводить ракеты на энергетику. СБУ разоблачила корректировщика оккупантов Фото: СБУ разоблачила корректировщика оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

СБУ разоблачила корректировщика, который наводил российские ракеты на объекты энергетики в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам дела, оккупанты готовились ударить по энергообъектам, и чтобы сделать это "в обход" украинской ПВО, агент должен был обнаружить ее локации в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Что известно о подозреваемом

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 39-летний житель Криворожского района, который искал "выходы" на россиян через Telegram-каналы. Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.

Как действовал подозреваемый

По заданию оккупантов агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ.

Кроме этого, во время воздушных тревог злоумышленник фиксировал маршруты боевых дежурств мобильных огневых групп, которые попадали в его внимание.

Собранные сведения фигурант посылал куратору в виде фото украинских объектов с их координатами. Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение агентов РФ

Ранее стало известно, что СБУ в Днепре задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу.

Также недавно в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

В Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, Служба безопасности задержала двух агентов военной разведки РФ, которые корректировали атаки по Украине. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов по Киеву и Одессе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Вторжение России в Украину
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России