Помогал наводить ракеты на энергетику. СБУ разоблачила корректировщика оккупантов
СБУ разоблачила корректировщика, который наводил российские ракеты на объекты энергетики в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По материалам дела, оккупанты готовились ударить по энергообъектам, и чтобы сделать это "в обход" украинской ПВО, агент должен был обнаружить ее локации в Кировоградской и Днепропетровской областях.
Что известно о подозреваемом
Как установило расследование, вражеским агентом оказался 39-летний житель Криворожского района, который искал "выходы" на россиян через Telegram-каналы. Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.
Как действовал подозреваемый
По заданию оккупантов агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ.
Кроме этого, во время воздушных тревог злоумышленник фиксировал маршруты боевых дежурств мобильных огневых групп, которые попадали в его внимание.
Собранные сведения фигурант посылал куратору в виде фото украинских объектов с их координатами. Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
