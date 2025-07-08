ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Завербовали через жену. Чиновник Госкосмоса получил 15 лет тюрьмы за работу на ФСБ

Вторник 08 июля 2025 18:58
UA EN RU
Завербовали через жену. Чиновник Госкосмоса получил 15 лет тюрьмы за работу на ФСБ Иллюстративное фото: СБУ задержала чиновника Госкосмоса (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Чиновник Государственного космического агентства Украины шпионил для ФСБ. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Украинские правоохранители выяснили, что чиновника Госкосмоса российская спецслужба дистанционно завербовала в 2024 году. Для этого ФСБ задействовала его жену, которая проживает в Ростове и сотрудничает с оккупантами.

Россияне хотели получить секретную информацию, доступ к которой имел сотрудник космического агентства. В частности, речь о расположении заводов, которые производят системы навигации и высокоточное оружие. Также предатель должен был предоставлять ФСБ локации военных складов.

По данным СБУ, фигурант согласился работать на ФСБ на денежное вознаграждение. Также он планировал выехать в РФ летом 2025 года, когда он должен был выйти на пенсию.

Мужчину задержали весной этого года во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. Суд признал его виновным в госизмене.

Задержание подполковника

Напомним, сегодня, 8 июля, стало известно, что СБУ задержала подполковника запаса Сил обороны.

Он собирал для россиян данные о местонахождении украинских защитников возле передовой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Война в Украине
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях