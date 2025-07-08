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Предатель среди своих: СБУ задержала подполковника, который вербовал военных для РФ

Вторник 08 июля 2025 12:38
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Предатель среди своих: СБУ задержала подполковника, который вербовал военных для РФ Иллюстративное фото: СБУ задержала подполковника, который вербовал военных для РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб создать агентурную сеть вблизи линии фронта в Сумской области. Задержан глубоко законспирированный агент ФСБ, которым оказался подполковник запаса Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, после увольнения с военной службы в 2023 году на законных основаниях, предатель согласился на сотрудничество с врагом. Его вербовкой лично занимался один из руководителей пограничного управления ФСБ, который за это получил генеральское звание.

Агент-подполковник собирал разведданные о дислокации украинских подразделений у передовой, используя в темную своих знакомых из числа военных. Кроме этого, он помогал куратору из ФСБ создавать новую агентурную сеть на границе Сумской области - среди действующих и бывших украинских военнослужащих.

Задачей предателя было выявить потенциальных "единомышленников" для дальнейшей вербовки российскими спецслужбами. В случае успешного "отбора", кандидатов планировали переправлять в РФ для инструктажа.

СБУ задержала агента на этапе подбора очередного участника вражеской сети. У него изъят мобильный телефон с доказательствами шпионской деятельности.

В апреле этого года СБУ уже нейтрализовала часть этой агентурной сети, задержав гражданина РФ и его сообщника, которые собирали данные для диверсионной группы на территории Шосткинского района.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Злоумышленник под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила 48-летнего лаборанта харьковского университета, который готовил теракты в городе.

Также Служба безопасности Украины вручила подозрение российскому штурмовику. Он причастен к казни украинского защитника. Оккупант попал в плен в боях под Волчанском.

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