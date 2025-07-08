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Завербували через дружину. Чиновник Держкосмосу отримав 15 років в'язниці за роботу на ФСБ

Вівторок 08 липня 2025 18:58
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Завербували через дружину. Чиновник Держкосмосу отримав 15 років в'язниці за роботу на ФСБ Ілюстративне фото: СБУ затримала чиновника Держкосмосу (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

Чиновник Державного космічного агентства України шпигував для ФСБ. Його засудили до 15 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Українські правоохоронці з'ясували, що чиновника Держкосмосу російська спецслужба дистанційно завербувала у 2024 році. Для цього ФСБ задіяла його дружину, яка мешкає в Ростові та співпрацює з окупантами.

Росіяни хотіли отримати секретну інформацію, доступ до якої мав співробітник космічного агентства. Зокрема, мова про розташування заводів, які виробляють системи навігації та високоточну зброю. Також зрадник мав надавати ФСБ локації військових складів.

За даними СБУ, фігурант погодився працювати на ФСБ за грошову винагороду. Також він планував виїхати до РФ влітку 2025 року, коли він мав вийти на пенсію.

Чоловіка затримали навесні цього року під час наради в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Суд визнав його винним у держзраді.

Затримання підполковника

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, стало відомо, що СБУ затримала підполковника запасу Сил оборони.

Він збирав для росіян дані про місцезнаходження українських захисників біля передової.

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