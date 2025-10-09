Ярый критик Орбана и "мастер апокалипсиса": кто такой Ласло Краснагоркаи

В 2025 году Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснагоркаи. Шведская академия отметила его "за мощное и визионерское творчество, которое, среди апокалиптического ужаса, утверждает силу искусства".

РБК-Украина со ссылкой на Reuters рассказывает, что известно о Ласло Краснагоркаи.

Кто такой Ласло Краснагоркаи

Краснагоркаи - один из самых известных современных европейских писателей. Его творчество сочетает абсурдизм, философскую глубину и ощущение упадка, присущие центральноевропейской традиции от Кафки до Томаса Бернхарда. В мире его часто называют "мастером апокалипсиса" - именно так охарактеризовала автора американский критик Сьюзан Зонтаг.

Писатель родился в 1954 году в городе Дьюла на востоке Венгрии, недалеко от румынской границы. Его прорыв произошел в 1985 году после выхода романа "Satantango" - истории о жителях заброшенной колхозной фермы накануне падения коммунистического режима. Произведение стало сенсацией в Венгрии и заложило основы его дальнейшей мировой славы.

Его стиль и влияние

Краснагоркаи создает длинные, гипнотические предложения, насыщенные философскими размышлениями и апокалиптическими видениями. В своих произведениях он исследует одиночество, упадок, внутреннюю веру и крах идеологий. Среди своих главных вдохновителей писатель называет Франца Кафку.

"Когда я не читаю Кафку - я думаю о Кафке. Когда не думаю о нем - скучаю по этому", - говорил он в одном из интервью.

Его книги переведены на десятки языков, а темные, трагикомические сюжеты обретают новое звучание на фоне войн и глобальных кризисов XXI века.

Реакция и политический контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, несмотря на критику со стороны автора, поздравил его с наградой.

"Ласло Краснагоркаи приносит гордость нашей нации. Поздравляю!" - написал Орбан в соцсети X.

Сам писатель неоднократно выступал с резкой критикой венгерского правительства, называя его "психиатрическим случаем" из-за позиции относительно войны в Украине.

Творчество и адаптации

Краснагоркаи имеет тесное творческое сотрудничество с известным режиссером Белой Тарром. По его произведениям снято несколько культовых фильмов, среди них - "Сатантанго" (продолжительностью более 7 часов) и "Гармонии Веркмейстера".

Его работы неоднократно получали международные награды, в частности Немецкую литературную премию Bestenliste в 1993 году за роман "Меланхолия сопротивления".

Краснагоркаи стал вторым венгром, получившим Нобелевскую премию по литературе после Имре Кертеса (2002 год).