Венгерский писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе-2025: что известно

В Шведской академии в Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал венгерский писатель Ласло Красногоркаи "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Что известно о лауреате по литературе

Ласло Красногоркаи родился в 1954 году в маленьком городке Дьюла на юго-востоке Венгрии, недалеко от границы с Румынией. Похожая отдаленная сельская местность стала сценой для первого романа Красногоркаи "Сатанинское танго", опубликованного в 1985 году, произведшего литературный фурор в Венгрии и ставшего прорывом автора.

Роман "Гершт 07769" в этом году, отмеченный Нобелевской премией Ласло Красногоркаи, называют великим современным немецким романом из-за его точного изображения социальной нестабильности в стране.

Например, в "Герште 07769", герой пишет Меркель несколько писем об их общем пристрастии к музыке Иоганна Себастьяна Баха.

Читатель переносится, а в реалистичное изображение современного маленького городка Тюрингия (Германия), одновременно страдает от социальной анархии, убийств и поджогов. При этом напряжение романа разворачивается на фоне величественного наследия Баха.

Это книга о насилии и красоте, которые "невозможно" соединены. Лауреат Нобелевской премии 2025 Ласло Красногоркаи также обращается на Восток, выбирая более созерцательный и точно отточенный стиль. Результатом стали произведения, вдохновленные впечатлениями от его путешествий в Китай и Японию.

О поисках тайного сада рассказывает его роман 2003 года "Гора с севера, озеро с юга, дороги с запада, река с востока" - загадочная история с лирическими вставками, происходящая к юго-востоку от Киото.

Это произведение ощущается как прелюдия к насыщенному сборнику "Му тут, внизу" (2008), состоящему из семнадцати рассказов, расположенных по последовательности Фибоначчи (в литературе это означает, что структура произведения или сборника произведений организована по принципу чисел).

Произведение повествует о роли красоты и художественного творения в мире слепоты и непостоянства. Вместе с его пятитомным эпосом это считается основной работой Красногоркаи. Книга является искусным изображением процесса, во время которого читатель идет через ряд "дверей" к непостижимому акту творчества.

Кто получил премию в прошлом году

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии в области литературы стала южнокорейская писательница Хан Ган, которая также является лауреатом Международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка", рассказывающий о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения.

Хан Ган получила "Нобелевку" за "ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Она стала первой южнокорейской писательницей и первой писательницей из Азии, которая получила Нобелевскую премию по литературе.

По завещанию Альфреда Нобеля, лауреатом премии по литературе должен стать автор, создавший выдающиеся работы в духе идеализма. Сначала учитывали только произведения, написанные в году, предшествующем награде, но впоследствии правило изменили: теперь могут оцениваться работы, чье значение стало заметным лишь недавно.

Интересно, что в основном премию получает один автор в год. Лишь несколько раз ее делили между двумя писателями - в 1904, 1917, 1966 и 1974 годах.

Нобелевская неделя-2025

6 октября началась нобелевская неделя. Первыми объявили лауреатов в медицине и физиологии - американцев Мэри Брунков, Фреда Рамсделла и японца Шимона Сакагучи за исследование периферической иммунной толерантности.