Затятий критик Орбана і "майстер апокаліпсису": хто такий Ласло Краснагоркаї

У 2025 році Нобелівську премію з літератури присудили угорському письменнику Ласло Краснагоркаї. Шведська академія відзначила його "за потужну та візіонерську творчість, яка, серед апокаліптичного жаху, утверджує силу мистецтва".

РБК-Україна з посиланням на Reuters розповідає, що відомо про Ласло Краснагоркаї.

Хто такий Ласло Краснагоркаї

Краснагоркаї - один із найвідоміших сучасних європейських письменників. Його творчість поєднує абсурдизм, філософську глибину та відчуття занепаду, властиві центральноєвропейській традиції від Кафки до Томаса Бернгарда. У світі його часто називають "майстром апокаліпсису" - саме так охарактеризувала автора американська критикиня Сьюзан Зонтаг.

Письменник народився у 1954 році в місті Дьюла на сході Угорщини, неподалік румунського кордону. Його прорив стався у 1985 році після виходу роману "Satantango" - історії про мешканців занедбаної колгоспної ферми напередодні падіння комуністичного режиму. Твір став сенсацією в Угорщині та заклав основи його подальшої світової слави.

Його стиль і вплив

Краснагоркаї створює довгі, гіпнотичні речення, насичені філософськими роздумами та апокаліптичними видіннями. У своїх творах він досліджує самотність, занепад, внутрішню віру та крах ідеологій. Серед своїх головних натхненників письменник називає Франца Кафку.

"Коли я не читаю Кафку - я думаю про Кафку. Коли не думаю про нього - сумую за цим", - говорив він в одному з інтерв’ю.

Його книги перекладено десятками мов, а темні, трагікомічні сюжети знаходять нове звучання на тлі воєн і глобальних криз XXI століття.

Реакція та політичний контекст

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, попри критику з боку автора, привітав його з нагородою.

"Ласло Краснагоркаї приносить гордість нашій нації. Вітаю!" - написав Орбан у соцмережі X.

Сам письменник неодноразово виступав із різкою критикою угорського уряду, називаючи його "психіатричним випадком" через позицію щодо війни в Україні.

Творчість і адаптації

Краснагоркаї має тісну творчу співпрацю з відомим режисером Белою Тарром. За його творами знято кілька культових фільмів, серед них - "Сатантанго" (тривалістю понад 7 годин) та "Гармонії Веркмейстера".

Його роботи неодноразово отримували міжнародні нагороди, зокрема Німецьку літературну премію Bestenliste у 1993 році за роман "Меланхолія опору".

Краснагоркаї став другим угорцем, який отримав Нобелівську премію з літератури після Імре Кертеса (2002 рік).