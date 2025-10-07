Нобелевская премия-2025: кто получил награду по физике

Нобелевский комитет во вторник, 7 октября объявил лауреатов премии в области физики. Ими стали сразу три ученых: Джон Кларк, Мишель Девор и Джон Мартинис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Они были награждены Нобелевской премией "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

В этом году лауреаты по физике провели эксперименты с электрическим контуром, в которых продемонстрировали как квантово-механический туннельный эффект, так и квантованные уровни энергии в системе, достаточно большие, чтобы ее можно было держать в руке.

Квантовая механика позволяет частице двигаться прямо через барьер, используя процесс, который называется туннелированием.

Как только в процессе участвует большое количество частиц, квантово-механические эффекты обычно становятся незначительными. Эксперименты лауреатов показали, что квантово-механические свойства могут быть конкретизированы в макроскопическом масштабе.

В 1984 и 1985 годах Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис провели серию экспериментов по электронной схеме, построенной из сверхпроводников - компонентов, которые могут проводить ток без электрического сопротивления.

Совершенствуя и измеряя все разные свойства своей схемы, они смогли контролировать и исследовать явления, возникающие при прохождении тока через нее. Вместе заряженные частицы, двигавшиеся через сверхпроводник, образовывали систему, которая вела себя так, будто это была одна частица, заполнявшая всю схему.

Эта макроскопическая система, похожая на частицу, поначалу находится в состоянии, в котором ток течет без напряжения. Система застряла в этом состоянии, словно за барьером, который она не может пересечь. В эксперименте система демонстрирует свою квантовую природу, исходя из состояния нулевого напряжения посредством туннелирования. Изменение состояния системы проявляется при появлении напряжения.

Лауреаты также смогли продемонстрировать, что система ведет себя так, как предполагала квантовая механика. То есть она квантована - поглощает или излучает лишь определенное количество энергии.

Транзисторы в микрочипах компьютеров являются одним из примеров сложившейся квантовой технологии, которая нас окружает.

Нынешняя Нобелевская премия по физике предоставила возможности для развития квантовой технологии следующего поколения, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

Кто был лауреатом в области физики в прошлом году

Физика стала первой научной отраслью, которую шведский предприниматель, изобретатель динамита и филантроп Альфред Нобель упомянул в своем завещании 1895 года.

В конце XIX века многие считали физику важнейшей из наук, и, возможно, Нобель также разделял это мнение. Его собственные исследования также были тесно связаны с физикой.

Нобелевская премия по физике присуждается Шведской королевской академией наук в Стокгольме.

В 2023 году премию в области физики присудили Джону Хопфилду и Джефри Гинтону за открытие, которое позволяет машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей.

Оба лауреата работали в сфере статистической физики, исследования которой впоследствии стало основой для развития современных нейронных сетей, которые сейчас активно применяются в машинном зрении и других направлениях искусственного интеллекта.

Нобелевская неделя-2025

Ежегодно тысячи членов академий, профессоров, ученых, бывших лауреатов Нобелевской премии, членов парламентских ассамблей и других лиц просят подать кандидатуры на Нобелевскую премию на следующий год.

Эти номинанты выбираются таким образом, чтобы со временем было представлено как можно больше стран и университетов.

После получения всех номинаций Нобелевские комитеты четырех институтов, присуждающих премии, отвечают за отбор кандидатов.

Процесс номинации начинается каждый год в сентябре. Ни один человек не может номинировать себя на Нобелевскую премию. Кроме того, имена номинантов не могут быть раскрыты в течение 50 лет.

Объявление лауреатов престижной премии происходит в этом году с 6 по 13 октября. График по отраслям/направлениям:

6 октября - физиология и медицина - лауреатами стали,

7 октября - физика,

8 октября - химия,

9 октября - литература,

10 октября - мир,

13 октября - премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Сумма призовых средств не является фиксированной и может меняться каждый год, в зависимости от решений Нобелевского фонда. В 2025-м денежное вознаграждение установлено в размере 11 млн шведских крон (примерно 1,05 млн долларов США).