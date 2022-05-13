Сенат США через нову поправку не зміг швидко схвалити пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів

У Сенаті США загальмувалося голосування за законопроект про виділення Україні додаткового пакета допомоги на суму близько 40 мільярдів доларів через внесену в останній момент поправки сенатора Ренда Пола, республіканця від штату Кентуккі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill та Reuters .

Він наполягав на внесення в проект поправки щодо розширення ролі генерального інспектора з Афганістану, щоб включити відстеження за фондами України.

Пол заперечував проти угоди, запропонованої лідером сенатської більшості Чарльзом Шумером (штат Нью-Йорк) і лідером меншості Мітчем МакКоннеллом (республіканець, штат Кентуккі), яка повинна була організувати голосування в четвер вдень з фінансування і поправки Ренда.

Така тупикова ситуація відтерміновувала прийняття американським сенатом пакету для України як мінімум до наступного тижня, а можливо, і довше.

Якщо дебати в Сенаті про допомогу Україні триватимуть наступного тижня, це може створити проблеми для західних країн, які намагаються підтримати Україну в її боротьбі проти Росії. Адміністрація Байдена заявила, що до 19 травня вона розраховує вичерпати наявні засоби, які можна використовувати відповідно до повноважень, які дозволяють президенту санкціонувати передачу зброї без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Без згоди Пола сенат повинен слідувати тривалому процесу, передбаченому таємними правилами палати.

Шумер і МакКоннелл в залі сенату спробували організувати голосування по допомозі для нашої країни. Відповідно до пропозиції, слід було почати проголосувати за окремий закон від сенатора Джона Кеннеді про заснування спеціального генерального інспектора для допомоги Україні. Після цього сенат прийняв би допомогу Україні в розмірі 40 млрд доларів, проголосувавши за поправку статі.

"Тепер нас стримує тільки одне: молодший сенатор від Кентуккі перешкоджає швидкому проходженню допомоги Україні, тому що хоче в останню хвилину внести свої зміни прямо в законопроект... Я пропоную провести голосування по його поправці, хоча я з нею не згоден", - сказав Шумер.

У підсумку сенатори Ренд Пол і Джон Кеннеді кажуть, що підтримують законопроект для України, але виступають за введення спеціального генерального інспектора для контролю за витратами, щоб уникнути шахрайства.

"Я симпатизую Україні. Я бажаю їм удачі, я хочу, щоб вони перемогли росіян, я хочу, щоб вони витіснили росіян зі своєї країни. Але ми також повинні бути стурбовані нашою країною та неоднозначною інфляцією тут. Це тільки погіршить ситуацію", - заявив Пол.