Задержка западного оружия позволяет РФ адаптироваться и нивелировать его преимущества для ВСУ, - ISW
Украинские военные продолжают подчеркивать, что фрагментарное и запоздалое поступление новых вооружений Запада, позволит российским войскам адаптироваться к ним и нивелировать возможные оперативные преимущества, которые эти системы могли бы предоставить Силам обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете упоминается публикация в европейском издании Politico, в которой анонимные высокопоставленные украинские офицеры отметили, что новые западные системы поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы давать максимально эффективное оперативное влияние на поле боя. По их словам, российские войска быстро адаптировались к незначительным преимуществам, которые дает западное оружие.
Кроме того, по словам офицеров, военные агрессора уже оптимизируют российскую сеть противовоздушной обороны, чтобы противостоять истребителям F-16, которые должны прибыть в Украину летом 2024 года.
Отмечается, что российские войска продемонстрировали способность адаптироваться к боевым действиям в Украине как путем массовых, так и постоянных, хотя и неравномерных, оперативных, тактических и технологических изменений.
"Продемонстрированная способность российских военных к адаптации, даже если она происходит неравномерно или относительно медленно, означает, что украинские войска имеют ограниченное окно возможностей для максимально эффективного использования новых западных систем для достижения оперативно значимых последствий", - говорится в отчете ISW.
Аналитики Института отмечают, что отдельные системы создают специфические вызовы для российских войск, и, если бы ВСУ могли применять несколько новых систем одновременно в широких масштабах, россиянам было бы сложнее адаптироваться так же легко и быстро, как они делали это ранее.
"Своевременное поступление новых западных систем позволит украинским войскам существенно ослабить оккупационные силы и предотвратить даже незначительные тактические достижения России. Также западное вооружение предоставит Украине возможности, необходимые для проведения важных с оперативной точки зрения контрнаступательных операций", - говорится в отчете ISW.
Проблемы с помощью Украине от США
Украина уже несколько месяцев практически не получает нового вооружения от США. Это связано с тем, что Конгресс не в состоянии одобрить пакет финансирования оборонные нужд нашей страны.
Недавно Сенат США принял законопроект о выделении 60 млрд долларов на помощь Украине. Но документ "застрял" в Палате представителей из-за нежелания спикера Майка Джонсона выносить его на голосование.
Джонсон хочет, чтобы помощь Украине передавали в кредит, а не на безвозмездной основе. Поэтому он вместе с коллегами республиканцами готовит альтернативный законопроект.
Тем временем, по данным агентства Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин надеется на уменьшение поддержки Украины и планирует затяжную войну на истощение.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия готовит новое масштабное наступление в конце мая или в июне.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что задержка помощи Украине от США, имеет последствия на поле боя.
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