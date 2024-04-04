Задержка западного оружия позволяет РФ адаптироваться и нивелировать его преимущества для ВСУ, - ISW

Украинские военные продолжают подчеркивать, что фрагментарное и запоздалое поступление новых вооружений Запада, позволит российским войскам адаптироваться к ним и нивелировать возможные оперативные преимущества, которые эти системы могли бы предоставить Силам обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете упоминается публикация в европейском издании Politico, в которой анонимные высокопоставленные украинские офицеры отметили, что новые западные системы поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы давать максимально эффективное оперативное влияние на поле боя. По их словам, российские войска быстро адаптировались к незначительным преимуществам, которые дает западное оружие.

Кроме того, по словам офицеров, военные агрессора уже оптимизируют российскую сеть противовоздушной обороны, чтобы противостоять истребителям F-16, которые должны прибыть в Украину летом 2024 года.

Отмечается, что российские войска продемонстрировали способность адаптироваться к боевым действиям в Украине как путем массовых, так и постоянных, хотя и неравномерных, оперативных, тактических и технологических изменений.

"Продемонстрированная способность российских военных к адаптации, даже если она происходит неравномерно или относительно медленно, означает, что украинские войска имеют ограниченное окно возможностей для максимально эффективного использования новых западных систем для достижения оперативно значимых последствий", - говорится в отчете ISW.

Аналитики Института отмечают, что отдельные системы создают специфические вызовы для российских войск, и, если бы ВСУ могли применять несколько новых систем одновременно в широких масштабах, россиянам было бы сложнее адаптироваться так же легко и быстро, как они делали это ранее.

"Своевременное поступление новых западных систем позволит украинским войскам существенно ослабить оккупационные силы и предотвратить даже незначительные тактические достижения России. Также западное вооружение предоставит Украине возможности, необходимые для проведения важных с оперативной точки зрения контрнаступательных операций", - говорится в отчете ISW.