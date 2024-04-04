Затримка західної зброї дозволяє РФ адаптуватися та нівелювати її переваги для ЗСУ, - ISW

Українські військові продовжують наголошувати на тому, що фрагментарне і запізніле надходження нових озброєнь Заходу, дозволить російським військам адаптуватися до них та нівелювати ймовірні оперативні переваги, які ці системи могли б надати Силам оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті згадується публікація в європейському виданні Politico, в якій анонімні високопоставлені українські офіцери зазначили, що нові західні системи надходять занадто пізно та в недостатній кількості, щоб давати максимально ефективний оперативний вплив на полі бою. За їхніми словами, російські війська швидко адаптувалися до незначних переваг, які надає західна зброя.

Крім того, за словами офіцерів, військові агресора вже оптимізують російську мережу протиповітряної оборони, щоб протистояти винищувачам F-16, які мають прибути до України влітку 2024 року.

Зазначається, що російські війська продемонстрували здатність адаптуватися до бойових дій в Україні як шляхом масових, так і постійних, хоча і нерівномірних, оперативних, тактичних і технологічних змін.

"Продемонстрована здатність російських військових до адаптації, навіть якщо вона відбувається нерівномірно або відносно повільно, означає, що українські війська мають обмежене вікно можливостей для максимально ефективного використання нових західних систем для досягнення оперативно значущих наслідків", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики Інституту зазначають, що окремі системи створюють специфічні виклики для російських військ, і, якби ЗСУ могли застосовувати кілька нових систем одночасно в широких масштабах, росіянам було б складніше адаптуватися так само легко і швидко, як вони робили це раніше.

"Своєчасне надходження нових західних систем дозволить українським військам істотно послабити окупаційні сили і запобігти навіть незначним тактичним досягненням Росії. Також західне озброєння надасть Україні можливості, необхідні для проведення важливих з оперативної точки зору контрнаступальних операцій", - йдеться у звіті ISW.