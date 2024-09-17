Усика арестовали в Польше в аэропорту, - Беленюк

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был арестован в Польше. Это произошло в аэропорту города Краков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал народного депутата Жана Беленюка.

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова", - говорится в публикации в сети первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, Беленюк в сети обнародовал кадры, на которых видно, что Усик общается с людьми в форме, и его уводят в наручниках.

Обновлено: жена Усика говорит, что "все хорошо"

По словам жены чемпиона Екатерины Усик относительно случая в польском аэропорту с ее мужем, "все в порядке, ничего криминального. Об этом она написала в своем Instagram в stories сегодня поздно вечером 17 сентября.

Кроме того, она добавила в своем посту, что позже ее муж Усик все объяснит.

Жена Усика Екатерина высказалась по поводу инцидента с боксером в Польше (фото: скрин instagram.com/stories)