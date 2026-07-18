Задержали выплату ВПО в июле? Что делать и как узнать причину

Если в июле 2026 года выплата пособия на жительство ВПО задержалась, выяснить причину можно только в одном конкретном органе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №332.
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Уполномоченным органом на назначение, отказ или прекращение пособия на жительство ВПО является именно орган социальной защиты населения по месту учета лица. Он напрямую начисляет выплаты.
Этот орган получает результаты верификации данных для определения права человека в рассрочку, прорабатывает их и имеет полномочия прекратить помощь, если лицо не соответствует критериям получения.
Кроме того, орган соцзащиты:
Именно поэтому этот орган имеет полную информацию о состоянии дел с конкретной выплатой.
"Орган социальной защиты населения" - это не единственное учреждение на всю страну (как, например, Пенсионный фонд), а сеть местных управлений или отделов социальной защиты при городских, районных или областных администрациях. В некоторых общинах функцию выполняет департамент социальной политики городского совета.
Каждый такой орган отвечает за людей, состоящих на учете именно в его общине или районе. Название "вашего" органа - ведущего именно ваше дело - указано непосредственно в справке о взятии на учет ВПО.
Если помощь на жительство задержали, нужно в письменном виде обратиться в орган социальной защиты населения по месту учета как ВПО с требованием сообщить причину задержки.
Напомним, отдельным категориям переселенцев следует следить за актуальностью своих данных. В июле части переселенцев могут приостановить выплаты, если они своевременно не обновят информацию о себе.
Также недавно в Украине официально стартовал пилотный проект социального жилья для ВПО, в рамках которого местные общины будут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам.
Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект №12301, который комплексно обновляет законодательство об ВПО - в частности позволяет переселенцам пользоваться правами независимо от факта регистрации.