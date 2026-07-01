Бумажные справки отменят, а выплаты изменят: Рада приняла новый закон о правах ВПЛ

Верховная Рада приняла законопроект №12301, который комплексно обновляет законодательство о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). Документ изменяет подход к поддержке переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк .

Главное: Отмена бумажных справок: Теперь подтверждением статуса будет электронная выписка из государственной базы данных, что значительно упростит получение госуслуг.

Теперь подтверждением статуса будет электронная выписка из государственной базы данных, что значительно упростит получение госуслуг. Права без регистрации: Переселенцы смогут пользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ.

Переселенцы смогут пользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ. Денежная помощь по-новому: Вводится оценка индивидуальных потребностей человека или семьи, от которой зависит размер финансовой поддержки на проживание.

Вводится оценка индивидуальных потребностей человека или семьи, от которой зависит размер финансовой поддержки на проживание. Новые жилищные программы: Вместо исключительно временного расселения, закон внедряет долгосрочные решения: льготные кредиты, покупку жилья в собственность, его выкуп государством и субсидированную аренду для переселенцев.

Вместо исключительно временного расселения, закон внедряет долгосрочные решения: льготные кредиты, покупку жилья в собственность, его выкуп государством и субсидированную аренду для переселенцев. Четкая терминология: В законодательстве впервые подробно разграничены понятия "адаптация", "интеграция" и "реинтеграция" ВПЛ.

Она отмечает, что теперь вместо формального статуса больше внимания уделят реальным потребностям человека, а также упрощают доступ к услугам и расширяют жилищные возможности.

ВПЛ смогут пользоваться всеми правами независимо от регистрации

Одной из главных новаций закона стало закрепление нормы, согласно которой внутренне перемещенные лица смогут воспользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от факта регистрации как ВПЛ.

Как пояснила Шуляк, дополнительные требования по регистрации могут применяться только тогда, когда человек претендует на специальные льготы или дополнительные государственные гарантии и только для предотвращения возможных злоупотреблений.

Бумажные справки планируют заменить выпиской из реестра

Документ также предусматривает отказ от традиционной справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Подтверждением статуса станет выписка из соответствующей государственной базы данных. Как ожидается, это упростит получение государственных услуг и снизит зависимость от бумажных документов.

Помощь будут оказывать в зависимости от потребностей

Еще одно важное изменение касается государственной поддержки переселенцев.

Закон вводит оценку потребностей ВПЛ, которая будет определять объем дополнительных гарантий, в том числе и финансовой помощи на проживание.

По словам Шуляк, такой подход позволит перейти от оказания помощи только по формальному статусу к более адресной поддержке конкретного человека или семьи.

Появятся новые механизмы обеспечения жильем

Отдельный блок перемен посвящен жилищным вопросам.

Закон регулирует деятельность мест временного проживания, а также предусматривает различные механизмы обеспечения ВПЛ жильем. Среди них - льготные кредиты, приобретение жилья в собственность, его выкуп, аренда и другие инструменты.

В парламенте отмечают, что жилищный вопрос остается одним из самых болезненных для переселенцев, поэтому государство должно предлагать не только временное размещение, но и долгосрочные решения.

Кроме того, закон уточняет ряд базовых понятий, в частности, "адаптация", "интеграция", "реинтеграция", "оставленное место жительства" и "место временного проживания". Это должно помочь рассматривать внутреннее перемещение как длительный процесс, включающий эвакуацию, адаптацию, интеграцию и возвращение людей домой.