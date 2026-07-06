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Части переселенцев могут приостановить выплаты в июле: какая причина

07:48 06.07.2026 Пн
2 мин
Речь идет о нескольких категориях переселенцев, которых это коснется в первую очередь
aimg Екатерина Коваль
Части переселенцев могут приостановить выплаты в июле: какая причина Фото: часть переселенцев останется без денег (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В июле выплаты внутриперемещенным лицам продолжатся без изменений в суммах. Однако части переселенцев нужно своевременно обновить данные, в противном случае помощь могут приостановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №709.

Сколько и когда будут платить

Деньги по-прежнему будут поступать двумя этапами - до 15-го и до 28-го числа каждого месяца. Точная дата зачисления зависит от работы банка и казначейской службы.

Суммы пособия не изменились:

  • взрослые получают по 2000 гривен в месяц;
  • дети и люди с инвалидностью - по 3000 гривен.

Выплаты назначаются уязвимым категориям ВПЛ сроком до 30 месяцев с момента первого оформления помощи.

Кому нужно обновить данные

Обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП стоит тем, кто:

  • изменил адрес проживания или состав семьи;
  • оформляет пособие на ребенка впервые;
  • получил отказ и возобновить выплаты после подтверждения дохода;
  • изменил имущественное положение и хочет пересмотреть решение о назначении помощи.

Главное условие для обновления

Для возобновления выплат после отказа действует критерий дохода - не более 10 380 гривен на одного человека. Если эту информацию не сообщить вовремя, выплаты могут быть приостановлены.

Напомним, недавно в Украине официально стартовал пилотный проект социального жилья для ВПЛ, в рамках которого местные общины будут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам.

Также сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект №12301, который комплексно обновляет законодательство об ВПЛ - в частности позволяет переселенцам пользоваться правами независимо от факта регистрации.

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