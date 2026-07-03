"Домик в селе" для переселенцев: кто и где первым получит бесплатное жилье от государства

В Украине официально стартует пилотный проект социального жилья для ВПЛ, в рамках которого местные общины будут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Елены Шуляк.

Финансирование и строгие критерии отбора общин

На реализацию этой жилищной программы в государственном бюджете на 2026 год уже заложено 1 миллиард гривен. Сейчас общины самостоятельно анализируют свой жилищный фонд и определяют количество пустых домов, которые они могут выкупить за государственные средства.

В то же время критерии участия в проекте чрезвычайно жесткие: населенные пункты обязательно должны иметь развитую инфраструктуру - доступ к рабочим местам, школам, детским садам, медицинским учреждениям и транспортному сообщению.

Из-за столь высоких требований большинство претендентов не смогли приобщиться к инициативе на начальном этапе.

"Из 25 общин, подавших свои заявки на участие в программе, первоначальный отбор прошли только 5 общин", - подчеркнула Шуляк.

Запуск проекта критически важен для регионов, которые приняли наиболее эвакуированных граждан. В Винницкой и Хмельницкой областях фиксируется значительный прирост населения - в отдельных общинах количество ВПЛ составляет 25-30% от общего количества жителей, из-за чего местная сеть предоставления услуг кое-где уже не справится с нагрузкой.

Условия проживания и категории получателей жилья

Программа базируется на принципах социальной аренды, а основные параметры выкупа и заселения выглядят следующим образом:

Предельная стоимость приобретения одного частного дома не может превышать 500 тысяч гривен.

Недвижимость будет предоставляться переселенцам бесплатно. Семьи обязаны самостоятельно платить только за потребленные коммунальные услуги.

В приоритетном порядке жильем будут обеспечивать людей постарше, лиц с инвалидностью, а также семьи с детьми.

В избранных пяти общинах уже начался активный процесс поиска соответствующих жилых объектов и формирования списков семей. На первом этапе реализации проекта дома будут оставаться на балансе местных органов власти и не будут передаваться в частную собственность переселенцев.