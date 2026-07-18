UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Затримали виплату ВПО у липні? Що робити та як дізнатися причину

06:57 18.07.2026 Сб
2 хв
Дзвінки до ЦНАПу в цьому випадку точно не допоможуть
aimg Катерина Коваль
Фото: виплати ВПО здійснюються двома етапами (Getty Images)

Якщо у липні 2026 року виплата допомоги на проживання ВПО затрималась, з'ясувати причину можна лише в одному конкретному органі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №332.

Головне

  • за призначення й виплату допомоги ВПО відповідає орган соцзахисту;
  • ЦНАП лише приймає заяви, а не вирішує питання виплат;
  • назва "вашого" органу вказана у довідці ВПО.

Уповноваженим органом на призначення, відмову чи припинення допомоги на проживання ВПО є саме орган соціального захисту населення за місцем обліку особи. Він безпосередньо нараховує виплати.

Цей орган отримує результати верифікації даних для визначення права людини на виплату, опрацьовує їх і має повноваження припинити допомогу, якщо особа не відповідає критеріям отримання.

Крім того, орган соцзахисту:

  • подає до ДПС звітність про нараховану допомогу;
  • веде облік ВПО, які звернулись за призначенням допомоги;
  • несе відповідальність за сформований список ВПО та відомості в ньому.

Саме тому лише цей орган має повну інформацію про стан справ з конкретною виплатою.

"Орган соціального захисту населення" - це не єдина установа на всю країну (як, наприклад, Пенсійний фонд), а мережа місцевих управлінь чи відділів соціального захисту при міських, районних або обласних адміністраціях. У деяких громадах цю функцію виконує департамент соціальної політики міської ради.

Кожен такий орган відповідає за людей, які перебувають на обліку саме в його громаді чи районі. Назву "вашого" органу - того, який веде саме вашу справу, - вказано безпосередньо у довідці про взяття на облік ВПО.

Що робити, якщо виплату затримали

Якщо допомогу на проживання затримали, потрібно письмово звернутись до органу соціального захисту населення за місцем обліку як ВПО з вимогою повідомити причину затримки.

Нагадаємо, окремим категоріям переселенців варто стежити за актуальністю своїх даних. У липні частині переселенців можуть призупинити виплати, якщо вони вчасно не оновлять інформацію про себе.

Також нещодавно в Україні офіційно стартував пілотний проєкт соціального житла для ВПО, у межах якого місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та передаватимуть їх переселенцям.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12301, який комплексно оновлює законодавство про ВПО - зокрема дозволяє переселенцям користуватися правами незалежно від факту реєстрації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Внутрішньо переміщені особиВиплати