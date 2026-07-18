Затримали виплату ВПО у липні? Що робити та як дізнатися причину

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за призначення й виплату допомоги ВПО відповідає орган соцзахисту;

ЦНАП лише приймає заяви, а не вирішує питання виплат;

назва "вашого" органу вказана у довідці ВПО.

Уповноваженим органом на призначення, відмову чи припинення допомоги на проживання ВПО є саме орган соціального захисту населення за місцем обліку особи. Він безпосередньо нараховує виплати.

Цей орган отримує результати верифікації даних для визначення права людини на виплату, опрацьовує їх і має повноваження припинити допомогу, якщо особа не відповідає критеріям отримання.

Крім того, орган соцзахисту:

подає до ДПС звітність про нараховану допомогу;

веде облік ВПО, які звернулись за призначенням допомоги;

несе відповідальність за сформований список ВПО та відомості в ньому.

Саме тому лише цей орган має повну інформацію про стан справ з конкретною виплатою.

"Орган соціального захисту населення" - це не єдина установа на всю країну (як, наприклад, Пенсійний фонд), а мережа місцевих управлінь чи відділів соціального захисту при міських, районних або обласних адміністраціях. У деяких громадах цю функцію виконує департамент соціальної політики міської ради.

Кожен такий орган відповідає за людей, які перебувають на обліку саме в його громаді чи районі. Назву "вашого" органу - того, який веде саме вашу справу, - вказано безпосередньо у довідці про взяття на облік ВПО.

Що робити, якщо виплату затримали

Якщо допомогу на проживання затримали, потрібно письмово звернутись до органу соціального захисту населення за місцем обліку як ВПО з вимогою повідомити причину затримки.