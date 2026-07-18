Затримали виплату ВПО у липні? Що робити та як дізнатися причину

Якщо у липні 2026 року виплата допомоги на проживання ВПО затрималась, з'ясувати причину можна лише в одному конкретному органі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №332.
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Уповноваженим органом на призначення, відмову чи припинення допомоги на проживання ВПО є саме орган соціального захисту населення за місцем обліку особи. Він безпосередньо нараховує виплати.
Цей орган отримує результати верифікації даних для визначення права людини на виплату, опрацьовує їх і має повноваження припинити допомогу, якщо особа не відповідає критеріям отримання.
Крім того, орган соцзахисту:
Саме тому лише цей орган має повну інформацію про стан справ з конкретною виплатою.
"Орган соціального захисту населення" - це не єдина установа на всю країну (як, наприклад, Пенсійний фонд), а мережа місцевих управлінь чи відділів соціального захисту при міських, районних або обласних адміністраціях. У деяких громадах цю функцію виконує департамент соціальної політики міської ради.
Кожен такий орган відповідає за людей, які перебувають на обліку саме в його громаді чи районі. Назву "вашого" органу - того, який веде саме вашу справу, - вказано безпосередньо у довідці про взяття на облік ВПО.
Якщо допомогу на проживання затримали, потрібно письмово звернутись до органу соціального захисту населення за місцем обліку як ВПО з вимогою повідомити причину затримки.
Нагадаємо, окремим категоріям переселенців варто стежити за актуальністю своїх даних. У липні частині переселенців можуть призупинити виплати, якщо вони вчасно не оновлять інформацію про себе.
Також нещодавно в Україні офіційно стартував пілотний проєкт соціального житла для ВПО, у межах якого місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та передаватимуть їх переселенцям.
Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12301, який комплексно оновлює законодавство про ВПО - зокрема дозволяє переселенцям користуватися правами незалежно від факту реєстрації.