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Подрыв Каховской ГЭС: по Днепру дрейфует большое количество мин

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Четверг 08 июня 2023 17:20
Подрыв Каховской ГЭС: по Днепру дрейфует большое количество мин Фото: по Днепру дрейфует большое количество мин после подрыва Каховской ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

После подрыва Каховской ГЭС россиянами в Днепре наблюдается большое количество мин. Их уже выносит на берег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

Он отметил, что после подрыва Каховской ГЭС течение уносит мусор, обломки разных предметов, лодки и даже строительные конструкцию. Они уже частично находятся в Черном море.

"Потоками также срывало минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу. В настоящее время большое количество мин дрейфует в воде по течению", - подчеркнул Назаров.

По его словам, одну из таких противодесантных мин уже обнаружили на берегу Одесской области. Ее уничтожили.

Назаров рассказал, что вдоль берегов Днепра, черноморского побережья Николаевской и Одесской областей усилена минная опасность.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате этого ряд населенных пунктов Херсонской области затопило.

В Минобороны Украины предупреждали, что сильным течением начало смывать минные заграждения оккупантов. Мины может выносить на берег, это представляет большую угрозу для мирных жителей.

Более детально о последствиях теракта россиян по состоянию на 8 июня - в материале РБК-Украина.

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