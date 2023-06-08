Подрыв Каховской ГЭС: по Днепру дрейфует большое количество мин
После подрыва Каховской ГЭС россиянами в Днепре наблюдается большое количество мин. Их уже выносит на берег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.
Он отметил, что после подрыва Каховской ГЭС течение уносит мусор, обломки разных предметов, лодки и даже строительные конструкцию. Они уже частично находятся в Черном море.
"Потоками также срывало минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу. В настоящее время большое количество мин дрейфует в воде по течению", - подчеркнул Назаров.
По его словам, одну из таких противодесантных мин уже обнаружили на берегу Одесской области. Ее уничтожили.
Назаров рассказал, что вдоль берегов Днепра, черноморского побережья Николаевской и Одесской областей усилена минная опасность.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате этого ряд населенных пунктов Херсонской области затопило.
В Минобороны Украины предупреждали, что сильным течением начало смывать минные заграждения оккупантов. Мины может выносить на берег, это представляет большую угрозу для мирных жителей.
Более детально о последствиях теракта россиян по состоянию на 8 июня - в материале РБК-Украина.
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