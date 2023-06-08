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Минная угроза. Жителей Одесской области призвали не гулять по побережью Черного моря

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Одесса, Четверг 08 июня 2023 18:13
Минная угроза. Жителей Одесской области призвали не гулять по побережью Черного моря Фото: жителей Одесской области призвали не гулять по побережью Черного моря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителям Одесской области необходимо отказаться от прогулок по побережью Черного моря. Там могут быть мины после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Он рассказал, что после взрыва на Каховской ГЭС большое количество мусора и обломков сейчас находится в Черном море. Также вода выносит на берег мины, растяжки и неразорванные боеприпасы.

По словам чиновника, работа по очищению акватории моря уже начата. Ее проводят санитарные и экологические службы, подразделения ГСЧС и полиции, волонтеры.

"В связи с этим обращаюсь с просьбой к жителям Одесской области: удерживайтесь от нахождения на побережье моря, в том числе пляжах, до завершения работ по ликвидации последствий. Уверяю, ситуация контролируемая", - отметил Кипер.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС при помощи мин. В результате разрушения дамбы часть населенных пунктов Херсонской области начало затапливать. При этом под водой оказались минные поля, которые враг установил на левобережье региона.

Эти мины дрейфуют в сторону Черного моря. Их может выносить на берег. В частности, в Одесской области уже уничтожили одну такую мину.

О минной опасности уже предупредили в ОК "Юг". Там заявляют, что в Днепре сейчас находится большое количество мин.

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