Минная угроза. Жителей Одесской области призвали не гулять по побережью Черного моря
Жителям Одесской области необходимо отказаться от прогулок по побережью Черного моря. Там могут быть мины после подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Одесской ОВА Олега Кипера.
Он рассказал, что после взрыва на Каховской ГЭС большое количество мусора и обломков сейчас находится в Черном море. Также вода выносит на берег мины, растяжки и неразорванные боеприпасы.
По словам чиновника, работа по очищению акватории моря уже начата. Ее проводят санитарные и экологические службы, подразделения ГСЧС и полиции, волонтеры.
"В связи с этим обращаюсь с просьбой к жителям Одесской области: удерживайтесь от нахождения на побережье моря, в том числе пляжах, до завершения работ по ликвидации последствий. Уверяю, ситуация контролируемая", - отметил Кипер.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС при помощи мин. В результате разрушения дамбы часть населенных пунктов Херсонской области начало затапливать. При этом под водой оказались минные поля, которые враг установил на левобережье региона.
Эти мины дрейфуют в сторону Черного моря. Их может выносить на берег. В частности, в Одесской области уже уничтожили одну такую мину.
О минной опасности уже предупредили в ОК "Юг". Там заявляют, что в Днепре сейчас находится большое количество мин.
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