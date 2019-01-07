При аварії судна в Чорному морі загинули 4 українця

Фото: рятувальна операція (AA Photo)

Всього на борту Volgo Balt 214 перебували 11 громадян України

В результаті аварії вантажного судна Volgo Balt 214 у Чорному морі біля берегів Туреччини загинули четверо українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

За його словами, з 13 членів екіпажу вантажного судна Volgo Balt 214 11 були громадянами України. Він також зазначив, що берегова охорона оперативно прийняла необхідні заходи при катастрофі суховантажу біля берегів Самсуна.

"На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. Решта 7 членів екіпажу доставлені в різні лікарні міста Самсун", - повідомив Сибіга.

Він також додав, що постраждалих відвідав губернатор провінції, до Самсуна виїхав український консул.

Відзначимо, раніше турецькі ЗМІ повідомили про загибель двох членів екіпажу. Також повідомлялося, що на борту знаходилися два громадянина Росії та Азербайджану. Судно затонуло вранці в 80 кілометрах від Самсуна, сигнал лиха було отримано береговою охороною о 08:10.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє українських моряків з кораблів ARK TZE і ANUKET AMBER звільнені з полону.

До цього в Нігерії з піратського полону звільнили українця, який є членом екіпажу захопленого корабля Pomerania Sky.



