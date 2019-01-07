Bloomberg назвав ймовірне місце зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Наступний саміт лідерів США та Північної Кореї може пройти в Ханої

Лідери США та Північної Кореї Дональд Трамп і Кім Чен Ин можуть провести наступну зустріч в Ханої (В'єтнам). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Зокрема, Bloomberg з посиланням на джерела південнокорейської газети Munhwa Ilbo стверджує, що другий саміт лідерів США і КНДР може пройти в Ханої. Джерела в дипломатичних колах зазначили, що представники обох країн вже зустрічалися в столиці В'єтнаму для обговорення можливості нових переговорів на вищому рівні.

На сьогодні офіційні джерела не коментують цю інформацію. У той же час стало відомо, що в кінці 2018 року В'єтнам відвідали глава МЗС КНДР Лі Йон Хо і представник Держдепартаменту США Марк Ламберт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа почала пошуки місця для зустрічі президента США з Кім Чен Ином. За даними CNN, ще в кінці 2018 року адміністрація президента США направила представників до кілької міст світу.

Відзначимо, напередодні Сеул порадив США зняти санкції з КНДР для денуклеаризації Корейського півострова.