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Уолтц обсудит сегодня с российским коллегой договоренность по Черному морю, - Fox News

Вторник 25 марта 2025 15:40
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Уолтц обсудит сегодня с российским коллегой договоренность по Черному морю, - Fox News Фото: Майкл Уолтц, советник главы Белого по вопросам национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц, сегодня, 25 марта, обсудит с российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как пишет Fox News, глава Белого дома Дональд Трамп не планирует увольнять Уолтца после инцидента в чате Signal. По словам источника, работа чиновника остается в безопасности.

Уолтц, в свою очередь, также не планирует подавать в отставку и придерживается сегодняшнего графика. Он поднимет вопрос соглашения о прекращении огня в Черном море с российским коллегой. После этого он переговорит с Трампом.

Соглашение о Черном море

Вчера, 24 марта, в Саудовской Аравии состоялись переговоры между Штатами и Россией. По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) страны террориста Сергея Лаврова, стороны поднимали вопрос безопасного судоходства в Черном море. Москва якобы выступает за восстановление Черноморской инициативы, но, чтобы в новом соглашении "не было двусмысленностей".

Подробнее о том, что известно о переговорах в Эр-Рияде - в материале РБК-Украина"Встреча в Саудовской Аравии. Что известно о переговорах США с Украиной и РФ".

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