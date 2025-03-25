Уолтц обсудит сегодня с российским коллегой договоренность по Черному морю, - Fox News

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц, сегодня, 25 марта, обсудит с российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как пишет Fox News, глава Белого дома Дональд Трамп не планирует увольнять Уолтца после инцидента в чате Signal. По словам источника, работа чиновника остается в безопасности. Уолтц, в свою очередь, также не планирует подавать в отставку и придерживается сегодняшнего графика. Он поднимет вопрос соглашения о прекращении огня в Черном море с российским коллегой. После этого он переговорит с Трампом.