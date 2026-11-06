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За заместителя начальника ДСР Нацполиции Ценова внесли залог 15 млн грн

13:43 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: первый заместитель руководителя Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Владимир Ценов (РБК-Украина)

За первого заместителя руководителя Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Владимира Ценова, фигурирующего по делу "Карфаген", был внесен залог.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс - службе ВАКС.

5 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Ценову содержание под стражей с возможностью внести залог. Его размер суд определил в 15 млн гривен.

Ранее НАБУ сообщало, что среди фигурантов один из руководителей ДСР Нацполиции с псевдонимом "Прайс", который отвечал за прикрытие колцентров со стороны полиции.

Что известно о деле "Карфаген"

Напомним, утром 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении организации, которая давала взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов. Цель - чтобы мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы работали беспрепятственно.

Как сообщало РБК-Украина, позже НАБУобнародовало видео пленок по этому делу.

По данным следствия, в организацию входили по меньшей мере 12 человек, в том числе действующие должностные лица СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.

В тот же вечер НАБУ задержало первого заместителя начальника департамента по защите национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Он был задержан на фоне обнародования информации о разоблаченной преступной организации.

Также мы писали, что заседание по мере пресечения для Ценова состоялось 5 ноября в ВАКС.

В тот же день НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участников преступной организации.

Ее разоблачили накануне в рамках операции "Карфаген".

Между тем эксперт Игорь Чаленко на своей странице в Facebook поднял вопрос о ходе расследований и законности действий правоохранителей.

Он также предложил независимую проверку работы антикоррупционных органов.

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