Замглавы Одесского БЭБ задержали за бизнес с россиянами

Заместитель руководителя территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области был задержан. Он мог вести бизнес с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

В СБУ не назвали имя фигуранта, но, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь об Олеге Скупинском.

В результате расследования правоохранители установили, что чиновник является совладельцем компании в оккупированном Луганске, занимающейся недвижимостью. Предприятие зарегистрировано по законам РФ и платит налоги в российский бюджет.

Фото: правоохранители задержали топ-чиновника БЭБ (t.me/SBUkr)

Следствие установило, что фирма сдает офисы коммерческим структурам и организациям, которые поддерживают армию РФ. Кроме того, на сайте и в соцсетях компания публиковала объявления о сборе средств для российских оккупационных войск.

Вместе с чиновником задержали его сообщника, которому принадлежит вторая половина компании.

СБУ готовит обоим подозрение по статье 111-2 УК Украины - пособничество государству-агрессору. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.