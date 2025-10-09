Замглавы Одесского БЭБ задержали за бизнес с россиянами
Заместитель руководителя территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области был задержан. Он мог вести бизнес с россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
В СБУ не назвали имя фигуранта, но, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь об Олеге Скупинском.
В результате расследования правоохранители установили, что чиновник является совладельцем компании в оккупированном Луганске, занимающейся недвижимостью. Предприятие зарегистрировано по законам РФ и платит налоги в российский бюджет.
Фото: правоохранители задержали топ-чиновника БЭБ (t.me/SBUkr)
Следствие установило, что фирма сдает офисы коммерческим структурам и организациям, которые поддерживают армию РФ. Кроме того, на сайте и в соцсетях компания публиковала объявления о сборе средств для российских оккупационных войск.
Вместе с чиновником задержали его сообщника, которому принадлежит вторая половина компании.
СБУ готовит обоим подозрение по статье 111-2 УК Украины - пособничество государству-агрессору. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Задержание топ-детектива НАБУ
Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова.
Как отметил глава СБУ Василий Малюк, Магомедрасулов организовывал поставки семян Конопли в Дагестан.
По словам Малюка, аграрный бизнес принадлежал отцу Магомедрасулова, который также вел бизнес с россиянами.