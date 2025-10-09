ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Замглавы Одесского БЭБ задержали за бизнес с россиянами

Одесса, Четверг 09 октября 2025 17:40
Замглавы Одесского БЭБ задержали за бизнес с россиянами Фото: в Одессе задержали топ-чиновника БЭБ (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Заместитель руководителя территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области был задержан. Он мог вести бизнес с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

В СБУ не назвали имя фигуранта, но, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь об Олеге Скупинском.

В результате расследования правоохранители установили, что чиновник является совладельцем компании в оккупированном Луганске, занимающейся недвижимостью. Предприятие зарегистрировано по законам РФ и платит налоги в российский бюджет.

Замглавы Одесского БЭБ задержали за бизнес с россиянамиФото: правоохранители задержали топ-чиновника БЭБ (t.me/SBUkr)

Следствие установило, что фирма сдает офисы коммерческим структурам и организациям, которые поддерживают армию РФ. Кроме того, на сайте и в соцсетях компания публиковала объявления о сборе средств для российских оккупационных войск.

Вместе с чиновником задержали его сообщника, которому принадлежит вторая половина компании.

СБУ готовит обоим подозрение по статье 111-2 УК Украины - пособничество государству-агрессору. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание топ-детектива НАБУ

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Как отметил глава СБУ Василий Малюк, Магомедрасулов организовывал поставки семян Конопли в Дагестан.

По словам Малюка, аграрный бизнес принадлежал отцу Магомедрасулова, который также вел бизнес с россиянами.

