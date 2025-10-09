ua en ru
Заступника голови Одеського БЕБ затримали за бізнес із росіянами

Одеса, Четвер 09 жовтня 2025 17:40
UA EN RU
Фото: в Одесі затримали топ-чиновника БЕБ (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Заступника керівника територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області було затримано. Він міг вести бізнес із росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

У СБУ не назвали ім'я фігуранта, але, за даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про Олега Скупінського.

У результаті розслідування правоохоронці встановили, що чиновник є співвласником компанії в окупованому Луганську, що займається нерухомістю. Підприємство зареєстроване за законами РФ і сплачує податки до російського бюджету.

Фото: правоохоронці затримали топчиновника БЕБ (t.me/SBUkr)

Слідство встановило, що фірма здає офіси комерційним структурам і організаціям, які підтримують армію РФ. Крім того, на сайті та в соцмережах компанія публікувала оголошення про збір коштів для російських окупаційних військ.

Разом із чиновником затримали його спільника, якому належить друга половина компанії.

СБУ готує обом підозру за статтею 111-2 КК України - пособництво державі-агресору. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання топ-детектива НАБУ

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, Магомедрасулов організовував постачання насіння Коноплі в Дагестан.

За словами Малюка, аграрний бізнес належав батькові Магомедрасулова, який також вів бізнес із росіянами.

