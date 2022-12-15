Получил в Украине. В Польше взорвался подарок для начальника полиции
В четверг, 15 декабря, в Польше взорвался подарок для начальника полиции, который ему передал один из руководителей украинских служб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Польши.
Как отмечает ведомство, сегодня в комнате, примыкающей к кабинету начальника полиции, произошел взрыв.
"Один из подарков, полученных командующим во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря этого года, где он встретился с руководителями украинской полиции и Службы по чрезвычайным ситуациям, взорвался. Это был подарок от одного из руководителей украинских служб. В результате взрыва командир получил легкие ранения и со вчерашнего дня находится в больнице под наблюдением", - сказано в сообщении МВД.
Также легкие травмы, которые не требуют госпитализации, получил сотрудник Главного управления полиции.
В МВД добавляют, что уже попросили украинскую сторону предоставить объяснения. Делом занялись прокуратура и соответствующие службы.
В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на происшествие.
"Видели эту информацию. Выясняем детали", - сказали РБК-Украина в МИД.
Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, которые привели к гибели двух человек.
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