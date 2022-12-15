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Получил в Украине. В Польше взорвался подарок для начальника полиции

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Варшава, Четверг 15 декабря 2022 16:46
Получил в Украине. В Польше взорвался подарок для начальника полиции Иллюстративное фото: в Польше взорвался подарок для начальника полиции, который он получил в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 15 декабря, в Польше взорвался подарок для начальника полиции, который ему передал один из руководителей украинских служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Польши.

Как отмечает ведомство, сегодня в комнате, примыкающей к кабинету начальника полиции, произошел взрыв.

"Один из подарков, полученных командующим во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря этого года, где он встретился с руководителями украинской полиции и Службы по чрезвычайным ситуациям, взорвался. Это был подарок от одного из руководителей украинских служб. В результате взрыва командир получил легкие ранения и со вчерашнего дня находится в больнице под наблюдением", - сказано в сообщении МВД.

Также легкие травмы, которые не требуют госпитализации, получил сотрудник Главного управления полиции.

В МВД добавляют, что уже попросили украинскую сторону предоставить объяснения. Делом занялись прокуратура и соответствующие службы.

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на происшествие.

"Видели эту информацию. Выясняем детали", - сказали РБК-Украина в МИД.

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, которые привели к гибели двух человек.

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