Заместитель Блинкена посетит Южную Корею для обсуждения угроз от КНДР

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл вскоре совершит визит в Южную Корею. На встрече высокого уровня состоится, в частности, обсуждение региональных и глобальных вызовов, включая угрозы со стороны КНДР.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США .

Отмечается, что заместитель руководителя американской дипломатии Энтони Блинкена в Сеуле встретится с рядом высокопоставленных чиновников Южной Кореи.

На этой встрече стороны обсудят "двустороннее сотрудничество по содействию безопасности и процветанию Индийско-Тихоокеанского региона, а также общие региональные и глобальные вызовы, включая наше совместное беспокойство по поводу провокаций КНДР на Корейском полуострове".

Также Кэмпбелл в Сеуле примет участие в трехсторонней встрече заместителей министра иностранных дел США, Южной Кореи и Японии.

В Госдепе США заявили, что данная встреча призвана "развить дискуссии" по трехстороннему сотрудничеству, которые состоялись во время их первой встречи в Вашингтоне в мае.

"Диалог будет сосредоточен на ряде региональных и глобальных вызовов, включая угрозы со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), важность соблюдения международного права в Южно-Китайском море и другие темы, связанные с региональным и глобальным миром и безопасностью", - передали в американском ведомстве.

Кроме того, заместитель Госсекретаря Штатов посетит Японию, где обсудит с чиновниками страны "совместные усилия по противостоянию региональным угрозам безопасности, а также сотрудничество вокруг совместного производства оборонных технологий, которые будут способствовать дальнейшему усилению возможностей сдерживания в регионе".

В Госдепе США уточнили, что визит чиновника в Японию и Южную Корею планируется на 15-17 октября.

Обострение между КНДР и Южной Кореей

Отметим, хотя конфликт между "двумя Кореями" длится много лет, на фоне агрессивной риторики Пхеньяна с ядерными угрозами и многочисленными ракетными запусками он стал обостряться сильнее в последние месяцы.

На прошлой неделе в КНДР заявили, что якобы навсегда заблокируют свою границу с Южной Кореей и построят оборонительные сооружения. Пхеньян объяснил такую инициативу желанием справиться с южнокорейскими и американскими силами.

При этом 11 октября в МИД Северной Кореи заявили, что беспилотники Южной Кореи якобы были трижды зафиксированы в районе Пхеньяна, и они разбрасывали пропагандистские листовки.

После этого Северная Корея пригрозила "ужасной катастрофой" из-за якобы полета южнокорейских беспилотников над ее столицей. А Южная Корея резко ответила на такие угрозы.

При этом 13 октября стало известно, что в КНДР перевели в боеготовность артиллерию на границе с Южной Кореей, и приказали военным быть готовыми к ведению огня.