КНДР перевела в боеготовность артиллерию на границе с Южной Кореей

В воскресенье Северная Корея приказала артиллерийским подразделениям вблизи границы с Южной Кореей быть готовыми к ведению огня. Таким образом, страна реагирует на возможное проникновение в Пхеньян южнокорейских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

По данным агентства, днем ранее Генштаб Народной армии (КНДР) отдал предварительный оперативный приказ артиллерийским подразделениям вблизи границы и частям, выполняющими важные огневые задачи, быть в полной боевой готовности.

"Восемь артиллерийских бригад, полностью вооруженных в соответствии с расстановкой сил и средств в военное время, должны быть переведены в состояние боевой готовности к 20:00 13-го числа, а также должны быть завершены различные проекты по обеспечению оперативной безопасности", - говорилось в приказе.

Также генштаб приказал подразделениям каждого уровня подготовить тщательные контрмеры, предполагая ситуацию, когда южнокорейский беспилотник снова пересечет границу и нанесет удар по объекту.

Ранее Северная Корея заявляла, что в этом месяце Южная Корея три раза запускала беспилотники в сторону Пхеньяна. В частности, в пятницу в МИД КНДР сообщили, что южнокорейские беспилотники, перевозившие листовки с были замечены ночью над Пхеньяном 3 октября, а также в среду и четверг этой недели. Кроме того, в министерстве пригрозили применить силу, если подобные полеты повторятся.