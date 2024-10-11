КНДР набросилась с угрозами на Южную Корею: подготовят "все средства нападения"
Северная Корея обвинила Южную Корею в запусках дронов, якобы долетевших до ее столицы. КНДР пригрозила Сеулу ответить силой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что якобы южнокорейские беспилотники были трижды зафиксированы в районе Пхеньяна - 3, 9 и 10 октября. КНДР утверждает, что дроны якобы разбрасывали пропагандистские листовки.
КНДР обвинила Южную Корею в нарушении "священного" суверенитета и угрозе ее безопасности.
Пхеньян утверждает, что подготовит "все средства нападения" и нанесет ответный удар без предупреждения, если южнокорейские беспилотники будут вновь обнаружены на ее территории.
Южная Корея не отреагировала на запугивания КНДР.
Конфликт между Южной и Северной Кореей
Конфликт между двумя странами продолжается в течение многих лет, в том числе из-за агрессивной политики и риторики КНДР.
Напряженность обострилась в последние месяцы, поскольку лидер Северной Кореи Ким Чен Ын усилил испытание оружия и угрозы. Южная Корея в ответ усилила совместные военные учения из США.
В среду 9 октября КНДР заявила, что якобы навсегда заблокирует свою границу с Южной Кореей и построит оборонительные сооружения, чтобы справиться с силами Южной Кореи и США.
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