Южная Корея резко ответила на угрозы КНДР
Северная Корея пригрозила "ужасной катастрофой" из-за якобы полета южнокорейских беспилотников над ее столицей. На что Южная Корея резко ответила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.
Недавно Северная Корея заявила, что беспилотники Южной Кореи якобы уже три раза в месяц были замечены над Пхеньяном. На что сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон начала угрожать ужасающей катастрофой для соседа.
"Это время установлено не нами... Момент, когда в небе над нашей столицей снова будет обнаружен беспилотник РК, безусловно, приведет к ужасающей катастрофе", - заявила Ким Йо Чжон.
На данное заявление отреагировало Министерство обороны Южной Кореи. В Минобороны подчеркнули, что замечания Ким Йо Чжон "отражают лицемерное поведение" Северной Кореи, якобы продолжающее провокации.
"Мы четко предупреждаем, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности нашего народа, этот день будет концом северокорейского режима", - добавили в Минобороны Южной Кореи.
Однако в тот же день Северная Корея заявила, что снова опрокинула наполненные мусором воздушные шарики через границу в Южную Корею как противодействие.
Конфликт между Южной и Северной Кореей
Напомним, что конфликт между странами продолжается на протяжении многих лет, в том числе из-за агрессивной политики и риторики КНДР.
Однако напряженность обострилась в последние месяцы, ведь лидер Северной Кореи Ким Чен Ын усилил испытание оружия и угрозы. Южная Корея в ответ усилила совместные военные учения из США.
В среду 9 октября КНДР заявила, что якобы навсегда заблокирует свою границу с Южной Кореей и построит оборонительные сооружения, чтобы справиться с силами Южной Кореи и США.
А уже 11 октября Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что якобы южнокорейские беспилотники были трижды зафиксированы в районе Пхеньяна - 3, 9 и 10 октября. КНДР утверждает, что дроны якобы разбрасывали пропагандистские листовки.
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