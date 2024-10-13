Южная Корея резко ответила на угрозы КНДР

Недавно Северная Корея заявила, что беспилотники Южной Кореи якобы уже три раза в месяц были замечены над Пхеньяном. На что сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон начала угрожать ужасающей катастрофой для соседа.

"Это время установлено не нами... Момент, когда в небе над нашей столицей снова будет обнаружен беспилотник РК, безусловно, приведет к ужасающей катастрофе", - заявила Ким Йо Чжон .

На данное заявление отреагировало Министерство обороны Южной Кореи. В Минобороны подчеркнули, что замечания Ким Йо Чжон "отражают лицемерное поведение" Северной Кореи, якобы продолжающее провокации.

"Мы четко предупреждаем, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности нашего народа, этот день будет концом северокорейского режима", - добавили в Минобороны Южной Кореи.