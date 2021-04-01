Із застряглого в Суецькому каналі контейнеровоза Ever Given витягли "чорний ящик"

Комісія з розслідування інциденту в Суецькому каналі витягла з контейнеровоза Ever Given "чорний ящик". Тепер комісія буде вивчати записи переговорів екіпажу до того, як судно сіло на мілину, а також під час інциденту.

"Ми запросили також записи про минулі аварії судна і звіт про його технічний стан", - заявив голова комісії Сейід Шейш.

Він уточнив, що при згоді екіпажу судна співпрацювати розслідування буде завершено за 3-4 дні. Зокрема, комісія має намір вивчити, слідував капітан судна вказівки до того, як корабель сів на мілину.

"Якщо судно відмовиться співпрацювати зі слідством, то справа буде перекваліфікована адміністративне правопорушення, і судно разом з усім вантажем буде затримано до вердикту суду", - заявив голова комісії.