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Із застряглого в Суецькому каналі контейнеровоза Ever Given витягли "чорний ящик"

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 21:59
Із застряглого в Суецькому каналі контейнеровоза Ever Given витягли "чорний ящик" Фото: судно Ever Given в Суецькому каналі (suezcanal.gov.eg)
Автор: РБК-Україна

Комісія з розслідування інциденту в Суецькому каналі витягла з контейнеровоза Ever Given "чорний ящик". Тепер комісія буде вивчати записи переговорів екіпажу до того, як судно сіло на мілину, а також під час інциденту.

Про це повідомляє видання Ad-Dustour.

"Ми запросили також записи про минулі аварії судна і звіт про його технічний стан", - заявив голова комісії Сейід Шейш.

Він уточнив, що при згоді екіпажу судна співпрацювати розслідування буде завершено за 3-4 дні. Зокрема, комісія має намір вивчити, слідував капітан судна вказівки до того, як корабель сів на мілину.

"Якщо судно відмовиться співпрацювати зі слідством, то справа буде перекваліфікована адміністративне правопорушення, і судно разом з усім вантажем буде затримано до вердикту суду", - заявив голова комісії.

Нагадаємо, судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу 23 березня, зупинивши рух суден.

При цьому судно Ever Given зняли з мілини 29 березня, відновивши рух по каналу.

Єгипет щодня втрачав близько 14 млн доларів зборів за проходження Суецького каналу.

Через затор в Суецькому каналі світова торгівля зазнала збитків в розмірі 400 млн доларів кожної години.

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