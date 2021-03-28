Єгипет назвав щоденні втрати через блокування Суецького каналу
Єгипет щодня втрачає близько 14 млн доларів зборів за проходження Суецького каналу. Канал блокований контейнеровозом Ever Given, який сів на мілину і перегородив шлях.
Про це сказав голова управління Суецьким каналом Осама Рабі в інтерв'ю каналу eXtra News.
При цьому він повідомив, що конкретний збиток розрахувати важко, оскільки збори залежать від розміру судна і його вантажу.
Рабі також сказав, що земснарядам вдалося витягти 27 тис. куб. м піску на глибині 18 м, а днопоглиблювальні роботи тривають.
Судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло минулого тижня по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу, зупинивши рух суден на одному з найзавантаженіших водних шляхів у світі.
За станом на суботу, 321 судно чекало транзиту через канал, в тому числі десятки контейнеровозів, балкерів і суден для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ).
Тарифи на доставку танкерів для нафтопродуктів майже подвоїлися після того, як судно застрягло, а блокування порушила глобальні ланцюжки поставок, погрожуючи дорогими затримками для компаній, які вже зіштовхнулися з обмеженнями через COVID-19.
Як повідомляло РБК-Україна, через затор в Суецькому каналі світова торгівля несе збитки в розмірі 400 млн доларів кожну годину.
Нагадаємо, ціни на нафту 24 березня виросли більш ніж на 2% після того, як судно сіло на мілину в Суецькому каналі, що викликало побоювання з приводу пропозиції.