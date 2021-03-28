Єгипет назвав щоденні втрати через блокування Суецького каналу

Єгипет щодня втрачає близько 14 млн доларів зборів за проходження Суецького каналу . Канал блокований контейнеровозом Ever Given, який сів на мілину і перегородив шлях.

Про це сказав голова управління Суецьким каналом Осама Рабі в інтерв'ю каналу eXtra News .

При цьому він повідомив, що конкретний збиток розрахувати важко, оскільки збори залежать від розміру судна і його вантажу.

Рабі також сказав, що земснарядам вдалося витягти 27 тис. куб. м піску на глибині 18 м, а днопоглиблювальні роботи тривають.

Судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло минулого тижня по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу, зупинивши рух суден на одному з найзавантаженіших водних шляхів у світі.

За станом на суботу, 321 судно чекало транзиту через канал, в тому числі десятки контейнеровозів, балкерів і суден для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ).

Тарифи на доставку танкерів для нафтопродуктів майже подвоїлися після того, як судно застрягло, а блокування порушила глобальні ланцюжки поставок, погрожуючи дорогими затримками для компаній, які вже зіштовхнулися з обмеженнями через COVID-19.