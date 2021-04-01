Из застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given извлекли "черный ящик"
Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале извлекла из контейнеровоза Ever Given "черный ящик". Теперь комиссия будет изучать записи всех переговоров экипажа до того, как судно село на мель, а также во время инцидента.
Об этом сообщает издание Ad-Dustour.
"Мы запросили также записи о прошлых авариях судна и отчет о его техническом состоянии", - заявил глава комиссии Сейид Шейш.
Он уточнил, что при согласии экипажа судна сотрудничать расследование будет завершено за 3-4 дня. В частности, комиссия намерена изучить, следовал ли капитан судна инструкциям до того, как корабль сел на мель.
"Если судно откажется сотрудничать со следствием, то дело будет переквалифицировано в административное правонарушение, и судно вместе со всем грузом будет задержано до вердикта суда", - заявил глава комиссии.
Напомним, судно Ever Given длиной 400 метров застряло по диагонали на южном участке Суэцкого канала 23 марта, остановив движение судов.
При этом судно Ever Given сняли с мели 29 марта, возобновив движение по каналу.
Египет ежедневно терял около 14 млн долларов сборов за прохождение Суэцкого канала.
Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов каждый час.