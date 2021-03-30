ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Власник судна заявив про перевірку після аварії в Суецькому каналі

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 07:20
Власник судна заявив про перевірку після аварії в Суецькому каналі Фото: Суецький канал блокував корабель Ever Given (suezcanal gov eg)
Автор: Артур Родивилов

Власник контейнеровоза Ever Given заявив, що розслідують та з'ясує, з якої причини їхнє судно сіло на мілину і заблокувало Суецький канал. Водну артерію розблокували 29 березня.

Про це повідомляє Kyodo.

Контейнеровозом володіє японська компанія Shoei Kisen.

"З часу інциденту, всі співробітники компанії відчували занепокоєння. Зараз настало деяке полегшення. Ми займемося з'ясуванням причин того, що сталося", - сказав представник компанії агентству.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контейнеровоз Ever Given зняли з мілини.

23 березня Ever Given перегородив одномагістральну південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, упершись носом і кормою в протилежні береги. Через це кілька днів в пробці простояли майже 370 суден.

За підрахунками Forbes, через затори в Суецькому каналі світова торгівля зазнала збитків в розмірі 400 млн доларів кожну годину. Це пов'язано з тим, що через канал проходить близько 12% всіх глобальних поставок. Перебої вже повною мірою відчули американські імпортери. Затор вплинув і на імпортну торгівлю з Близьким Сходом та Індією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Суэцкий канал
NEWS
Доповідь ВООЗ не виключає, що коронавірус міг виникнути не в Китаї, - WSJ
Доповідь ВООЗ не виключає, що коронавірус міг виникнути не в Китаї, - WSJ
DAILY
Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ