Власник судна заявив про перевірку після аварії в Суецькому каналі
Власник контейнеровоза Ever Given заявив, що розслідують та з'ясує, з якої причини їхнє судно сіло на мілину і заблокувало Суецький канал. Водну артерію розблокували 29 березня.
Про це повідомляє Kyodo.
Контейнеровозом володіє японська компанія Shoei Kisen.
"З часу інциденту, всі співробітники компанії відчували занепокоєння. Зараз настало деяке полегшення. Ми займемося з'ясуванням причин того, що сталося", - сказав представник компанії агентству.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контейнеровоз Ever Given зняли з мілини.
23 березня Ever Given перегородив одномагістральну південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, упершись носом і кормою в протилежні береги. Через це кілька днів в пробці простояли майже 370 суден.
За підрахунками Forbes, через затори в Суецькому каналі світова торгівля зазнала збитків в розмірі 400 млн доларів кожну годину. Це пов'язано з тим, що через канал проходить близько 12% всіх глобальних поставок. Перебої вже повною мірою відчули американські імпортери. Затор вплинув і на імпортну торгівлю з Близьким Сходом та Індією.