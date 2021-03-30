Власник судна заявив про перевірку після аварії в Суецькому каналі

Власник контейнеровоза Ever Given заявив, що розслідують та з'ясує, з якої причини їхнє судно сіло на мілину і заблокувало Суецький канал. Водну артерію розблокували 29 березня .

"З часу інциденту, всі співробітники компанії відчували занепокоєння. Зараз настало деяке полегшення. Ми займемося з'ясуванням причин того, що сталося", - сказав представник компанії агентству.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контейнеровоз Ever Given зняли з мілини.

23 березня Ever Given перегородив одномагістральну південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, упершись носом і кормою в протилежні береги. Через це кілька днів в пробці простояли майже 370 суден.

За підрахунками Forbes, через затори в Суецькому каналі світова торгівля зазнала збитків в розмірі 400 млн доларів кожну годину. Це пов'язано з тим, що через канал проходить близько 12% всіх глобальних поставок. Перебої вже повною мірою відчули американські імпортери. Затор вплинув і на імпортну торгівлю з Близьким Сходом та Індією.