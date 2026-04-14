Застрявшие 90 миллиардов от ЕС: Украина быстро не увидит денег и не из-за Мадьяра

Задержка может длиться неделями из-за позиции новых игроков и старых претензий соседей, пишет портал. Кроме того, еще пройдет значительное время, пока новый премьер Венгрии Петер Мадьяр сформирует новое правительство.

Хотя сам победитель выборов уже подтвердил, что разблокирует решение Орбана. По его словам, решение по этому вопросу фактически было принято еще в декабре на уровне Европейского совета.

Однако следует добавить, что Мадьяр хочет лишний раз уточнить с ЕС то, что Венгрия не будет финансировать Украину, хотя не против самого предоставления кредита:

"Я не до конца понимаю это. Я обсуждаю это с европейскими лидерами. Но лично я согласен, что Венгрия должна отказаться (от предоставления денег за ее счет, - ред.)".

Фактор Словакии и нефтяной шантаж

Венгерское вето - не единственная проблема. На сцену выходит Роберт Фицо из Словакии, который теперь может попробовать себя в роли Орбана. Братислава зависит от российской нефти, а трубопровод "Дружба" проходит через Украину. Фицо пообещал заблокировать кредит, если поставки не восстановят в полном объеме.

Однако дипломаты ЕС остаются оптимистами. Фицо - прагматик и его легче переубедить, чем идеологического Орбана.

Выдержит ли экономика Украины задержку

Владимир Зеленский настроен позитивно и заявил, что ремонт нефтепровода завершат "этой весной". Это должно снять претензии Фицо.

Эксперты также не видят катастрофы - Украина имеет запас прочности. Деньги нужны, но дефицит не критичен прямо сейчас.

Экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк считает, что Киев останется платежеспособным до середины июля. Для этого можно использовать средства, предусмотренные на конец года. Также помогут дивиденды государственных предприятий и военные облигации.