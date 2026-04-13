Цена разморозки 35 млрд евро. ЕС подготовил Мадьяру список требований, - FT

Представители Европейской комиссии заявили о начале переговоров с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром после его победы на выборах в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Европейская комиссия приступила к срочным консультациям с Петером Мадьяром после его уверенной победы на выборах в Венгрии.

В Брюсселе рассчитывают, что новый политик начнет восстановление отношений с Украиной и запустит реформы, необходимые для разблокирования около 35 млрд евро средств ЕС.

Ожидания от Будапешта

По словам представителей ЕС, результат выборов превзошел ожидания, однако одновременно усилил требования к будущему правительству.

"Он (Мадьяр. – Ред.) имеет полноценный мандат на изменения... и мы сотрудничаем с ним с первого дня. Настрой такой: давайте удвоим ставки на него. Если они выполнят обещания, мы выполним свои", – заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Ключевые условия для сотрудничества

Дипломаты ЕС отмечают, что важными сигналами станут разблокирование помощи Украине на 90 млрд евро и снятие венгерского вето на новый пакет санкций против России.

Эти шаги рассматриваются как подтверждение готовности Будапешта к восстановлению отношений с Евросоюзом.

Замороженные средства и требования ЕС

Около 35 млрд евро для Венгрии остаются заблокированными из-за споров с Брюсселем и отказа прежних властей проводить реформы.

Из них почти 18 млрд евро заморожены из-за нарушений принципов верховенства права и рисков коррупции, еще более 17 млрд евро — в виде льготных кредитов.

Для получения средств Венгрии необходимо выполнить 27 условий, включая антикоррупционные меры и пересмотр решений, которые в ЕС считают нарушающими правила союза.

Давление и дальнейшие шаги

В Еврокомиссии также ожидают урегулирования конфликта, связанного с невыполнением решений Европейского суда по вопросам убежища.

Этот спор уже привел к штрафам, которые достигли почти 900 млн евро.

"У нас есть немало рычагов влияния. Давление лежит на нем, и я думаю, что он (Мадьяр. – Ред.) хочет быстро достичь результата", – отметил представитель ЕС.

Мадьяр планирует первые зарубежные визиты в Варшаву и Вену, а также не исключает поездку в Брюссель до инаугурации для обсуждения финансовых вопросов.

В ЕС при этом учитывают риски, связанные с переходным периодом, в течение которого действующая власть может повлиять на будущие реформы.