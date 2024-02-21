Применили ракету ПВО. Боевики сбили американский беспилотник в районе Йемена

Американский беспилотник Mq-9 был сбит хуситами вблизи Йемена. Сообщается, что для удара использовалась неизвестная ракета комплекса противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Один из американских чиновников на условиях анонимности сообщил, что американский беспилотник производства General Atomics был сбит в понедельник недалеко от Ходейды. Второй чиновник сообщил, что дрон был сбит хуситской ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из района Ходейды.

В ноябре прошлого года хуситы сбили еще один беспилотник Mq-9. Хуситы также заявили, что сегодня ночью атаковали грузовое судно "Рубимар" в Аденском заливе, которое могло затонуть.

Операция США из-за атаки хуситов на корабле в Красном море

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

Через два дня американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.