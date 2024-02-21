Застосували ракету ППО. Бойовики збили американський безпілотник у районі Ємену

Американський безпілотник Mq-9 був збитий хуситами поблизу Ємену. Повідомляється, що для удару використовувалася невідома ракета комплексу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Один з американських чиновників на умовах анонімності повідомив, що американський безпілотник виробництва General Atomics був збитий в понеділок неподалік Ходейди. Другий чиновник повідомив, що дрон був збитий хуситською ракетою класу "земля-повітря", випущеною з району Ходейди.

У листопаді минулого року хусити збили ще один безпілотник MQ-9. Хусіти також заявили, що сьогодні вночі атакували вантажне судно "Рубімар" в Аденській затоці, яке могло затонути.

Операція США через атаку хуситів на кораблі в Червоному морі

Нагадаємо, з листопада минулого року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, пов'язані з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден у південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

Через два дні американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.